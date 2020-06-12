Маріупольці можуть більше дізнатися про захист персональних даних в мережі

На онлайн-платформі «ДІЯ. Цифрова освіта» Міністерство цифрової трансформації запустило новий навчальний курс. Тепер маріупольці зможуть підвищити свої знання в сфері захисту персональних даних в мережі.

«На онлайн-платформі кожен може безкоштовно опанувати цифрові навички. Так, до перегляду доступні освітні серіали. Онлайн-курс «Кіберняня» розповість, як мінімізувати ризики втрати приватної інформації. Також проінформує про протидію кібератакам і кібершахрайству. Участь в серіалі взяли експерти, для яких кібербезпека — це не тільки робота, а спосіб життя» — повідомляють в Міністерстві цифрової трансформації України.

Проєкт реалізується на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 № 849, зокрема цілі: «Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно придбати».

Пройти навчання можна за посиланням - https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny.