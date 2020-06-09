Маріупольці можуть побачити картини індійського художника

13 червня у Центрі сучасного мистецтва та культури ім Куїнджі відкриється виставка індійського художника та філософа Шрі Чинмоя. Маріупольці та гості міста зможуть побачити 150 авторських робіт. Вхід вільний.

«Шрі Чинмой – відомий митець, який народився в Індії, жив у Нью-Йорку. Він написав кілька тисяч картин. На нашій виставці відвідувачі зможуть вперше в Маріуполі побачити оригінальні роботи автора», — розповіла директорка центру Ірина Волкова.

Крім картин, відвідувачі зможуть побачити відеоряд, взяти участь у майстер-класі. Особливо він буде цікавий дітям.

Колекція картин Шрі Чинмоя передана з приватних колекцій Угорщини за фінансової підтримки волонтерів громадської організації «Центр Шрі Чинмоя м. Маріуполь». Його абстрактні картини являють собою суміш акрилу і малюнку пером. Сюжети пов’язані із птахами, мають вільні форми.

Виставки Шрі Чинмоя проходили в музеях, галереях і залах по всьому світу. Серед них — будівля ООН і музей Метрополітен (Нью-Йорк, США), Лувр (Париж, Франція), музей Олександра Кеніга (Бонн, Німеччина).