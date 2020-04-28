Маріупольці можуть проголосувати за кращий архітектурний концепт «Порта культур»

Маріупольців запрошують вибрати кращу архітектурну ідею для культурного центру «Порт культур». Нагадаємо, він розташується на місці колишнього Головного управління внутрішніх справ за адресою Георгіївська, 63. На сайті для онлайн-голосування представлені 49 проєктів від архітекторів з понад 20 країн світу. Обрати кращий, на вашу думку, проєкт можна за посиланням.

Основна мета — розробити архітектурний концепт майбутнього мультифункціонального центру «Порт культур». Він покликаний стати місцем рефлексії над історією і культурою міста, пошуку, відкриття і пізнання жителями своєї ідентичності.

Організатори отримали понад 50 заявок на участь від професіоналів з усього світу. Географія конкурсу виявилася несподівано широкою. Учасниками стали архітектори з Австрії, Австралії, України, Великобританії, Німеччини, Італії, Чехії, Швеції, Японії та інших країн.

Кожен проєкт не тільки унікальний з точки зору архітектури та сучасних рішень, а й несе певний емоційний посил. Деякі дизайни розроблені з метою зберегти архітектурний «скелет будівлі», а більшість спрямовані на інтеграцію в архітектурний ландшафт міста сміливих і креативних рішень. Наприклад, відкритий парк або символічні архітектурні форми на фасаді будівлі.

Сьомого травня стануть відомі результати голосування конкурсу. Всі голоси жителів Маріуполя будуть об’єднані і будуть вважатися окремим повноправним «членом журі».

Джерело