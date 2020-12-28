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Маріупольці можуть створити власну новорічну прикрасу
Опубликовано 28 Дек 2020
У кожного жителя міста з’явилась унікальна можливість створити свою індивідуальну новорічну іграшку-проекцію. Її будуть транслювати на одному з 25 птахів на площі Миру та Свободи.
Як повідомляють ККП «m.EHUB», завдяки новій інтерактивній програмі усі городяни можуть разом прикрашати свій «дім», своє місто унікальними іграшками.
Як зробити іграшку-проекцію?
- знаходитися на площі Миру та Свободи;
- підключитися до додатку app.mfs.digital за допомогою QR-коду на будь-якому птаху Миру;
- спроектувати свою іграшку у додатку;
- знайти проекцію на площі.