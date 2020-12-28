Маріупольці можуть створити власну новорічну прикрасу

У кожного жителя міста з’явилась унікальна можливість створити свою індивідуальну новорічну іграшку-проекцію. Її будуть транслювати на одному з 25 птахів на площі Миру та Свободи.

Як повідомляють ККП «m.EHUB», завдяки новій інтерактивній програмі усі городяни можуть разом прикрашати свій «дім», своє місто унікальними іграшками.

Як зробити іграшку-проекцію?