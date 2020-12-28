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Маріупольці можуть створити власну новорічну прикрасу

Опубликовано 28 Дек 2020

100185-photo_2020-12-28_13-16-36У кожного жителя міста з’явилась унікальна можливість створити свою індивідуальну новорічну іграшку-проекцію. Її будуть транслювати на одному з 25 птахів на площі Миру та Свободи.  

Як повідомляють ККП «m.EHUB»,  завдяки новій інтерактивній програмі усі городяни можуть разом прикрашати свій «дім», своє місто унікальними іграшками.

Як зробити іграшку-проекцію?

  • знаходитися на площі Миру та Свободи;
  • підключитися до додатку app.mfs.digital за допомогою QR-коду на будь-якому птаху Миру;
  • спроектувати свою іграшку у додатку;
  • знайти проекцію на площі.

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