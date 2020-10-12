Маріупольці можуть відмовитися від послуг керуючих компаній

Сьогодні на сесії міської ради прийняли рішення «Про забезпечення реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків». Тепер жителі можуть розривати договори з керуючою компанією «Місто для людей» і переходити до ОСББ. Дається юридична гарантія жителям самостійно приймати рішення про визначення нових керуючих компаній.

За словами т.в.о. директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури Сергія Марчука, до міськради звернулися жителі 179 будинків, в яких проживає понад 30 тисяч маріупольців з проханням допомогти уникнути обслуговування компанії «Місто для людей».

«Мета даного проекту рішення — підтримка ініціатив наших жителів, які хочуть змінити форму управління своїм будинком або керуючу компанію. Жителі чітко розуміють, де надається якісна послуга, а де її взагалі немає», — сказав він.

Сергій Марчук додав, тепер будинки можуть перейти до ОСББ. На даний момент майже кожен другий багатоквартирний будинок в об’єднанні. Інвестиції в Програму підтримки ОСББ склали майже 800 млн грн.