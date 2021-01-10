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Маріупольці можуть випробувати свої сили у спортивному марафоні

Опубликовано 26 Янв 2021

101339-c873dd02b41919d4983a15ec6351ae93_ce_735x490x5x0_cropped_1580x1052Маріупольська спілка молоді запрошує взяти участь у спортивному марафоні «7 днів спорту». Початок 28 січня. Анкета учасника марафону «7 днів спорту» - https://docs.google.com. Троє учасників, які дійдуть до кінця отримають подарунки — спортивний рюкзак, бездротові навушники та фітнес-браслет.

Проєкт реалізується за підтримки програми Active Citizens – British Council. Інформаційні партнери: Рада жінок Донеччини та Маріупольська Молодіжна Рада.

За умовами марафону необхідно з 28 січня до 3 лютого кожен день займатися мінімум по півгодини будь-яким видом спорту (для любителів бігу або спортивної ходьби умова — пройдені 5 км).

В якості контролю кожен день учасники мають надсилати підтвердження — скріншот або фото фітнес-браслета або фітнес-трекера з телефону в telegram організаторів, а також своє фото в процесі тренування ( можна селфі). Найкращі фото будуть публікувати на сторінці Маріупольської спілки молоді.

Троє переможців будуть рандомно визначені 5-го лютого та отримають призи. 50 осіб, які першими зареєструвалися та пройшли весь марафон, отримають сертифікатами учасника, а всі учасники отримають Е-медалі.

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