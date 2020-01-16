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Маріупольці можуть взяти участь в івенті «НЕТАКСАМО»

Опубликовано 16 Янв 2020

25 січня у нашому місті пройде масштабний івент «НЕТАКСАМО». «Маріупольська спілка молоді» запрошує усіх небайдужих та активних представників покоління Z взяти участь у обговоренні важливих для суспільства тем. На заході також будуть присутні представники влади міста, експерти міжнародних організацій та громадські активісти.

Головна мета — почати змістовний діалог та напрацювати конкретні пропозиції від молоді до влади.

«Цей форум розрахований на старших школярів, студентів та молодих громадських активістів 16-24 років, які живуть у Маріуполі чи у громадах поряд. Ми очікуємо від них ідеї та пропозиції стосовно формування порядку денного для молоді нашого міста», — зазначила координаторка програми Дар’я Маркович.

Участь у івенті безкоштовна, необхідно лише пройти реєстрацію за посиланням: https://docs.google.com. Захід відбудеться у Палаці естетичного виховання (проспект Металургів, 19). Початок об 11:30. Довідки за телефоном: 098-300-68-94 або за електронною адресою: d.d.markovich@frm.com.ua.

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