Маріупольці стали чемпіонами України зі стрибків у воду

Станіслав Оліферчік та Ніка Шурда стали чемпіонами України в командних змаганнях серед змішаних пар зі стрибків у воду. Змагання проходили в київському спортивному комплексі «Ліко».

Участь в командному чемпіонаті взяли спортсмени Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської, Харківської областей та міста Києва. Станіслав Оліферчік і Ніка Шурда змогли показати кращий результат і завоювали золоту медаль.

Нагадаємо, в минулому році Станіслав Оліферчік отримав «золото» чемпіонату Європи зі стрибків у воду. Ніка Шурда в цьому році завоювала срібну медаль чемпіонату України зі стрибків у воду серед юнаків та дівчат.