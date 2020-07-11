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Маріупольці успішно виступили на змаганнях з вітрильного спорту

Опубликовано 14 Июл 2020

92200-108703375_639346353343009_1634752209083937421_oМаріупольці взяли участь у Чемпіонаті української асоціації класу «Лазер». Він проходив з 9 по 12 липня на Київському водосховищі у Вишгороді. Наші спортсмени представляли КЗ «Маріупольський міський водноспортивний комплекс».

За результатами змагань, маріупольці Богдан Рухліна та Греков Михайло зайняли 2 та 12 місця відповідно.

Крім того, маріупольці показали гарний результат на Чемпіонаті української асоціації класу «Оптиміст», який проходив з 08 по 12 липня. У змаганнях взяло участь 56 спортсменів з 7 областей України.

Наше місто представили:

  • Катерина Філімонова — в загальному заліку 17 місце, в жіночому 5 місце;
  • Михайло Бабич — в загальному заліку 33 місце, в чоловічому 25 місце;
  • Михайло Сутирин — в загальному заліку 37 місце, в чоловічому 27 місце;
  • Валерій Шейко — в загальному заліку 39 місце, в чоловічому 28 місце;
  • Микола Устинов — в загальному заліку 44 місце, в чоловічому 31 місце.

У молодшій групі Катерина Філімонова зайняла 3 місце.

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