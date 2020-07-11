Маріупольці успішно виступили на змаганнях з вітрильного спорту

Маріупольці взяли участь у Чемпіонаті української асоціації класу «Лазер». Він проходив з 9 по 12 липня на Київському водосховищі у Вишгороді. Наші спортсмени представляли КЗ «Маріупольський міський водноспортивний комплекс».

За результатами змагань, маріупольці Богдан Рухліна та Греков Михайло зайняли 2 та 12 місця відповідно.

Крім того, маріупольці показали гарний результат на Чемпіонаті української асоціації класу «Оптиміст», який проходив з 08 по 12 липня. У змаганнях взяло участь 56 спортсменів з 7 областей України.

Наше місто представили:

Катерина Філімонова — в загальному заліку 17 місце, в жіночому 5 місце;

Михайло Бабич — в загальному заліку 33 місце, в чоловічому 25 місце;

Михайло Сутирин — в загальному заліку 37 місце, в чоловічому 27 місце;

Валерій Шейко — в загальному заліку 39 місце, в чоловічому 28 місце;

Микола Устинов — в загальному заліку 44 місце, в чоловічому 31 місце.

У молодшій групі Катерина Філімонова зайняла 3 місце.