Маріупольці увійшли в список можливих учасників Олімпіади 2021

Стали відомі імена маріупольських спортсменів, які потенційно можуть виступити на Олімпійських Іграх в Токіо. Олімпіада планується в 2021 році, з 23 липня по 8 серпня.

Так, в розширений список можливих учасників потрапили маріупольці: бокс — Ростислав Білостоцький, греко-римська боротьба - Олександр Чернецький, вітрильний спорт — Валерій Кудряшов і Іван Жукалін, стрибки в воду — Станіслав Оліферчік, сучасне п’ятиборство — Ірина Хохлова.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день олімпійські ліцензії вже мають: спортивна гімнастика — Ігор Радівілов; боротьба вільна — Олександр Хоцяновський; легка атлетика — Олександр Ситковский.