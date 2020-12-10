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Маріупольці увійшли в список можливих учасників Олімпіади 2021

Опубликовано 04 Янв 2021

100471-134322898_3744027782329276_1009082170895634104_nСтали відомі імена маріупольських спортсменів, які потенційно можуть виступити на Олімпійських Іграх в Токіо. Олімпіада планується в 2021 році, з 23 липня по 8 серпня.

Так, в розширений список можливих учасників потрапили маріупольці: бокс — Ростислав Білостоцький, греко-римська боротьба - Олександр Чернецький, вітрильний спорт — Валерій Кудряшов і Іван Жукалін, стрибки в воду — Станіслав Оліферчік, сучасне п’ятиборство — Ірина Хохлова.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день олімпійські ліцензії вже мають: спортивна гімнастика — Ігор Радівілов; боротьба вільна — Олександр Хоцяновський; легка атлетика — Олександр Ситковский.

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