Маріупольці весело та масштабно відзначили закриття ялинок

На головних новорічних локація міста — Театральному сквері та парку «Веселка» відбулося урочисте закриття ялинок. Для жителів і гостей міста працювали фотозони і караоке, конкурси та вікторини. Для дітей показували популярні мультфільми. Завершили роботу новорічних локацій популярні кавер-бенди міста і ді-джеї.

На Театральній площі маленькі маріупольці дивилися мультфільм «Холодне серце». Після виступила група «ENDORPHINS». Жителі співали в караоке улюблені пісні, танцювали і водили хороводи. Завершилося свято виступом ді-джея TARIK.

Біля футуристичної ялинки в парку «Веселка» було також весело. Проводили конкурси та вікторини. Своїм позитивом і драйвом заряджали глядачів кавер-бенд «In White» і ді-джей Alter.

Нагадаємо, Маріуполь відзначив новорічні свята масштабніше, ніж у минулих роках. «Містечка» святкувань були в Центральному та Лівобережному районах. Атмосферу казки доповнювали ілюмінація, «віденський» каток і венеціанська карусель. Всі бажаючі могли безкоштовно переміститися з однієї локації на іншу на «Новорічному експресі» — тематично прикрашеному комунальному автобусі.

Яскравий концерт пройшов і в Кальміуському районі. У Приморському парку розважальний захід пройде 17 січня.