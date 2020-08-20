Маріупольці відзначилися на змаганнях з дзюдо

З 22 по 24 серпня у місті Миколаївка проходив чемпіонат області з дзюдо, присвячений Дню Незалежності України. У ньому брали участь молоді спортсмени, віком до 23 років (1998-2005р.н.) та молодші вікові групи (2007-2008 року народження). Всього близько 150 учасників.

Маріуполь представляли вихованці КЗ Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Атлетик». За результатами змагань вони зайняли наступні місця:

Молодша група: 1 місце — Анфіса Ковалевська (в/к 48 кг), 3 місце — Іван Харагай (в/к 55 кг), 3 місце — Олександр Альбермах (в/к 50 кг).

Старша група: 2 місце — Артем Караджинов (в/к 90 кг), 2 місце — Олександр Байбурдов (в/к 73 кг), 2 місце — Данило Давідочкін (в/к 66 кг), 3 місце — Олексій Фонотов (в/к 100 кг), 3 місце — Карина Макруха (в/к 57 кг).

Підготували спортсменів тренери: Т. Яковлева, Ю. Бахнярська, О. Нестеренко. Всі переможці отримали медалі, учасникам вручили грамоти.