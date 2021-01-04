Маріупольці візьмуть участь у Всеукраїнському «Вертеп-фесті»

V Всеукраїнський фестиваль традиційних і сучасних вертепів «Вертеп-фест» пройде цьогоріч з 8 по 10 січня онлайн під гаслом «Вертеп UnLock!», підкреслюючи, що навіть пандемія не в силах його скасувати. До участі в Фестивалі його органsзатори – БО «БФ «Харків з тобою», отримали більше 200 відео від учасників з різних регіонів України. До них приєдналися учасники з інших країн: Норвегії, Італії, Польщі, Естонії.

Серед маріупольских учасників народний вокальний ансамбль «Мелодія», Бібліотека-філія № 7 для дітей ім. А.П. Чехова, творчий колектив КУ «Центр культури і дозвілля сел. Старий Крим», Центральна міська публічна бібліотека ім. В.Г. Короленка, бібліотека-філія для дітей ім. В. Маяковського, бібліотека-філія №1 ім. М.В. Гоголя, бібліотека-філія для дітей ім.В.Нестайка, колектив «Струмочок», КУ МЦБС б\ф №11 ім. Г.Х.Андерсена, бібліотека-філія ім. О.І. Купріна, Клуб «Світ захоплень», театральний колектив «Задзеркалля».

Впродовж трьох фестивальних днів сайт заходу перетвориться на Вертеп-платформу. Вона надасть глядачам можливість приєднатися до прямих трансляцій ключових подій Фестивалю, серед яких, крім традиційних, з’явиться новий формат — Колядка-Батл. На тематичних сторінках платформи будуть транслюватися надіслані професійні і аматорські відео учасників з різножанровими вертепами, колядками, різноманітними майстер-класами, танцями та розповідями про особливості традицій різних регіонів і народностей України.

До складу Колядка-Батлу, крім організаторів Фестивалю, увійдуть переможці популярних талант-шоу, учасники Творчого патріотичного об’єднання «Музичний Батальйон» волонтерської організації Help Army – співаки Олександр Кварта, Іван Ганзера та гурт «Тріода».

Крім Колядка-Батлу, в прямій трансляції пройдуть ключові заходи цьогорічного Фестивалю: традиційна акція одночасного співу колядки «Нова радість стала», без якої вже неможливо уявити «Вертеп-Фест» та фольклорна вечірка «Етновечорниці» за участю представників етнічних спільнот, що проживають в Україні. А на тематичних сторінках платформи впродовж всіх фестивальних днів транслюватимуть надіслані відео учасників.

Вже зараз на “Вертеп-платформі” запрацювала сторінка «Різдвяна майстерня» з майстер-класами від учасників Фестивалю по створенню різдвяних прикрас і страв.

Організатори впевнені, що «Вертеп-фест в Інтернеті» стане справжнім калейдоскопом різноманітних вражень. Онлайн-формат розширив можливості для бажаючих підключитися до Фестивалю, де б вони не знаходилися.