Маріупольці взяли участь у «Всеукраїнському диктанті»

Маріупольці разом з усією країною написали Всеукраїнський диктант. Дотримуючись карантинних обмежень, учасники зустрілися онлайн. До написання диктанту приєдналися діячі культури, представники адміністрацій міських установ і активні мешканці. Захід проходить щорічно з 2000 року, його приурочено до Дня української мови та писемності.

«Кожен раз диктант об’єднує людей абсолютно різних професій. Навіть в умовах карантину відгукнулося багато бажаючих написати його онлайн. Це доводить, що маріупольці цінують і люблять свою культуру та традиції України», — зазначив директор палацу культури «Український дім» Ігор Павлюк.

Написання диктанту зайняло близько 20 хвилин. Його читала Римма Зюбіна в прямому ефірі Українського радіо і Культура. Крім того, була трансляція на телеканалах UA: Перший і UA: Культура.

Автор тексту — лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, письменник і видавець Іван Малкович. У диктанті учасників чекали неологізми і транслітерація іноземних імен в українській мові.

На перевірку, протягом доби, свою роботу можна направити на електронну адресу: rd@ukr.radio або відправити паперовим листом за адресою: Київ 1001, Хрещатик, 26, Українське радіо, «Радіодиктант». Штемпель на листі повинен стояти не пізніше 10 листопада. Тексти буде перевіряти спеціальна комісія. Ті, хто напише диктант без помилок, отримають книги, запрошення на культурні події, екскурсії. Зокрема, буде можливість побувати в приміщенні радіокомпанії на Хрещатику, 26. Переможців обіцяють провести по музею, показати студію і дати можливість випробувати звукозаписну техніку.