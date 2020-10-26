Маріупольці завоювали десять медалей на змаганнях зі стрибків у воду

У Києві пройшов чемпіонат України зі стрибків у воду серед вікових груп А і В. Також в його рамках відбувся міжнародний турнір «Ліко-кап» серед вікових груп С і Д.

Команду Донецької області представляли маріупольці: Ніка Шурда, Ілля Шабанов, Олександра Левицька, Віолетта Мельник, Олександр Скидан, Аліса Крижанівська, Олександра Харакоз, Дмитро Ющенко. За підсумками змагань, маріупольці здобули 10 медалей. Серед них, шість золотих.

В загальному командному заліку команда Донецької області, що складалася з маріупольських спортсменів, посіла третє командне місце.