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Маріупольці завоювали десять медалей на змаганнях зі стрибків у воду

Опубликовано 26 Окт 2020

96950-122355208_711932679417709_1198685578796430761_oУ Києві пройшов чемпіонат України зі стрибків у воду серед вікових груп А і В. Також в його рамках відбувся міжнародний турнір «Ліко-кап» серед вікових груп С і Д.

Команду Донецької області представляли маріупольці: Ніка Шурда, Ілля Шабанов, Олександра Левицька, Віолетта Мельник, Олександр Скидан, Аліса Крижанівська, Олександра Харакоз, Дмитро Ющенко. За підсумками змагань, маріупольці здобули 10 медалей. Серед них, шість золотих.

В загальному командному заліку команда Донецької області, що складалася з маріупольських спортсменів, посіла третє командне місце.

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