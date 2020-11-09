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Маріупольці завоювали медалі на Кубку України з ушу

Опубликовано 10 Ноя 2020

97514-124161958_721151038495873_3259946866005258894_oУ Броварах пройшов фінал Кубка України з ушу. На змаганнях Маріуполь був представлений збірною спортсменів з обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та КУ КДЮСШ «Прометей».

В ході виступів наші спортсмени завоювали 20 медалей. До змагань їх готували тренери: Віталій Болдирєв, Анна Терещенко, Вікторія Булигіна, Олена Куликова, Любов Потапова.

Призові місця розподілилися наступним чином: Анна Терещенко — три золотих медалі; Василиса Малакуцко — одне «золото» і дві «бронзи»; Костянтин Шульга — «золото» і «бронза»; В’ячеслав Данилов — три «срібла», Софія Кравцова — «срібло»; Ірина Кобелєва — «срібло»; Микола Іванов — «золото» і «бронза»; Ярослав Савосін — «золото» і «бронза»; Ольга Кулішенко — «золото»; Валерія Павлова — «золото»; Анна Бичик — «бронза».

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