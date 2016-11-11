Маріупольці зможуть почути реальні історії жертв насилля

9 грудня, о 18.00 у Центрі сучасного мистецтва «Готель Континенталь» (ПК «Молодіжний») відбудеться виставка «13/349» до міжнародної акції «16 днів проти насильства».

«Даною виставкою ми хочемо привернути увагу суспільства до однієї з найбільш соціально значущої теми – насилля. В першу чергу йдеться про домашнє насильство, що нерідко замовчується. Ми зібрали шість реальних історій, які кожен зможе почути під час виставки», — розповів режисер театру «Театроманія» Антон Тельбізов.

Крім аудіоматеріалу на виставці будуть представлені постановочні фотоматеріали та відео. Вхід вільний.