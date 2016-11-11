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Маріупольці зможуть почути реальні історії жертв насилля

Опубликовано 07 Дек 2020

99004-129760441_205135847901475_7380731984051801681_o (1)9 грудня, о 18.00 у Центрі сучасного мистецтва «Готель Континенталь» (ПК «Молодіжний») відбудеться виставка «13/349» до міжнародної акції «16 днів проти насильства».

«Даною виставкою ми хочемо привернути увагу суспільства до однієї з найбільш соціально значущої теми – насилля. В першу чергу йдеться про домашнє насильство, що нерідко замовчується. Ми зібрали шість реальних історій, які кожен зможе почути під час виставки», — розповів режисер театру «Театроманія» Антон Тельбізов.

Крім аудіоматеріалу на виставці будуть представлені постановочні фотоматеріали та відео. Вхід вільний.

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