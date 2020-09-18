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Маріупольців запрошують на фестиваль каякингу та SUP-бордингу

Опубликовано 18 Сен 2020

95269-image20 вересня в Маріуполі пройде відкритий фестиваль каякингу та SUP-бордингу. Учасником може стати кожен охочий. Час реєстрації 10:00. Початок запливу о 12:00. Локація — серф-станція «WindLife» (п. Піщаний).

Даний проєкт є одним з переможців конкурсу міні грантів міської програми «Громадський бюджет». Під час фестивалю професійні інструктори, майстри спорту та призери різних змагань допоможуть зрозуміти і освоїти основи парусного спорту.

SUP-бордінг — це досить молодий вид спорту, що є різновидом серфінгу. На відміну від дошки для серфінгу, SUP-борд комплектується спеціальним веслом, за допомогою якого і здійснюється управління. На SUP можна кататися не тільки стоячи або на колінах, але й сидячи. Це хороший спосіб підтримки фізичної форми. Під час занять SUP-бордінгом в роботу залучені практично всі м’язи тіла.

Проєкт «Kayaking for All» повинен звернути увагу любителів активного відпочинку на нескладний, але захоплюючий вид веслування — каякінг. Це різновид веслувального спорту, коли по воді переміщаються на одномісному закритому човні (каякє) за допомогою весла з двома лопатями.

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