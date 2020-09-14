Маріупольців запрошують на Local Farmer Fest

За сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» (Проєкт USAID), сервісу доставки фермерських продуктів і Центру підтримки малого та середнього бізнесу у Маріуполі на Театральній площі відбудеться фестиваль Local Farmer Fest. Він триватиме 19 та 20 вересня, з 12.00 до 22.00. Вхід на територію фестивалю безкоштовний.

П’ятдесят фермерів – виробників крафтової продукції з Донецької, Запорізької та Луганської областей приїдуть до міста біля, щоб запропонувати свою продукцію усім охочим. Участь у фестивалі візьмуть виробники сиру, ковбас, меду, солодощів, напоїв, соусів, джемів, морепродуктів.

Впродовж двох днів фермери запросять на дегустацію, проведуть майстер-класи з сироваріння та виготовлення шоколаду, лекції та розіграші призів. Також для гостей відбудеться гастрошоу, на якому шеф-кухар готуватиме фірмову страву на відкитому вогні.

Захід проводиться з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України. Організатори просять дотримуватися заходів безпеки: одягати маску, користуватися антисептичними засобами для рук, зберігати дистанцію. На території фестивалю буде розміщено достатню кількість антисептиків. Крім того, за потреби можна буде безкоштовно отримати маску.

За додатковою інформацією щодо організації та проведення фестивалю можете звертатися в Центр підтримки малого та середнього бізнесу за телефоном: 0980725098 або на сторінці в Фейсбук: https://www.facebook.com/mrpl.business