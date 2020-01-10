Маріупольців запрошують на закриття новорічної ялинки

14 січня у Маріуполі відбудеться закриття центральної новорічної ялинки. Захід відбудеться у Театральному сквері о 17:30.

У програмі різноманітні розважальні заходи. Також 11 та 12 січня пройде святкова програма з вікторинами та конкурсами. Організатори наголошують, що цікаво буде усі три дні. Також запрошують на яскравий фестиваль колядок. Він пройде 12 січня у Театральному сквері. Початок о 14:00.

14 січня з 17:30 будуть показувати мультфільми, о 19:00 почнеться зимове караоке, о 19:30 виступить кавер-бенд «ENDORPHINS». Завершиться захід виступом ді-джея TARIK, о 21:00.