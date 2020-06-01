Маріупольців запрошують стати частиною фестивальної сім’ї «З країни в Україну»

На початку осені в Маріуполі пройде культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну». В Україні він проходить щорічно протягом 6 років. Для бажаючих стати частиною масштабної події проходить попереднє навчання в Академії фестивалю. Для цього необхідно пройти попередню реєстрацію до 17 червня за посиланням.

Перед початком роботи учасників чекає безкоштовне навчання за унікальною методологією. Навчання буде проходити онлайн, тому організатори наголошують на потребі стабільного підключення до інтернету і наявності персонального комп’ютера. У 2020 році фестиваль пройде в Слав’янську, Краматорську, Мірнограді, Дружківці, Костянтинівці, Бахмуті і Маріуполі.

Місією проєкту є формування сприйняття нової української ідентичності в малих містах України. Це розуміння формується в етнічній, культурно-мистецькій та громадсько-політичній площинах. У минулому році в програму увійшли: виставка українських фотографів, демонстрація та обговорення національних кінострічок, презентація напрямів традиційних ремесел, відкрита бібліотека, лекторій та відкриті дискусії в стилі «влада і суспільство».