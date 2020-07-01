Маріупольцям покажуть спектакль-променад

Маріупольська «Театроманія» відновлює театральний сезон. Так, 10 липня маріупольців чекає вистава-променад — «Як це робиться в Одесі». Вона пройде в колоритному дворику ДК «Молодіжний». Початок показу — 19.00.

«На постановці кожен глядач стане повноцінним учасником театрального дійства. Тут немає сцени і залу, а тільки гарний настрій і активна взаємодія гостей з акторським складом. Цей комедійний спектакль сповнений жартів і заряджає енергією», — поділилася актриса театру Марія Кутнякова.

Варто відзначити, імерсивний театр, або театр-променад, активно набирає популярність у всьому світі. На таких постановках завжди панує невимушена атмосфера, а сам перегляд нагадує сеанс арт-терапії. Це театр залучення, де глядач — повноправний учасник того, що відбувається.