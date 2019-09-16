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Мариупольцы четырежды выиграли золото на Всеукраинском турнире по тхэквондо

Опубликовано 17 Сен 2019

57413-16-2В Одессе завершился открытый Всеукраинский турнир по тхэквондо WT (олимпийский вид) «Кубок Черного моря».

Соревнования отличались большим количеством участников со всей страны. Их участниками стали тридцать команд и около трехсот спортсменов. В этом году в Кубке также приняли участие тхеквондисты из Молдовы.

Мариупольская школа тхэквондо в очередной раз подтвердила свой высокий уровень достойно выступив в Одессе. Победителями стали Илья Пикуза, Николай Никифоров, Мария Папаценко и Нестор Ягмурджи.

Серебряные медали в: Тимофея Васейко; Арианы Пимкина, а также Максима Ивакина.

Бронзовыми призерами турнира стали: Иван Клименко; Илья Ивакин; Кирилл Кириленко; Арсений Бойко; Максим Николаев и Владимир Трифонов.

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