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Мариупольцы могут подать заявку об аварийных ситуациях через сити-бота

Опубликовано 30 Сен 2019

52415-39721-Сити-бот НазарЧерез сити-бота «Назара» теперь можно подать заявку об аварийных ситуациях коммунального характера на улицах города, в домах и квартирах. Информация о таких событиях сразу поступает как в коммунальные службы, так и в Контакт-центр для контроля.

Сервис запускается в тестовом режиме, поэтому просьба к горожанам с пониманием отнестись к возможным ошибкам и неполадкам.

Для отправки информации о событии следует воспользоваться справкой или меню в нижней части, также можно ввести фразу: «Заявка» (на русском) / Подать заявку (на украинском) и, пользуясь подсказками чат-бота, сформировать обращение.

Замечания и предложения просьба отправлять на электронную почту: info@citybot.pro или заполнить форму на сайте citybot.pro, раздел »Контакты».

Ссылка на сервис: https://citybot.pro/

Ссылка на официальную страницу «Назара» в Facebook  https://www.facebook.com/nazarcitybot/

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