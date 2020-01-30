Маріупольцю, який пошкодив майно загальноосвітньої школи, загрожує до 5 років

Сьогодні вночі, близько 02:00, минаючи систему безпеки, невідомий проник у будівлю маріупольської школи №47. В результаті незаконного проникнення зловмисник розбив кілька стекол і пошкодив частину майна навчального закладу.

Зловмисник зіпсував майже 20 дверей розбивши у них скло, побив лампи та позривав камери відеонагляду. На місці злочину його затримала поліція охорони. Слідчими відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в 2019 році в школі провели капітальний ремонт. Вона стала ще одним інноваційним навчальним закладом Маріуполя. Загальний обсяг інвестицій в будівництво будівлі, його оснащення і спортивну інфраструктуру склав понад 80 млн грн. У ній створено всі сучасні умови для комфортного навчання дітей. У ній навчаються близько 800 учнів.

З часом прибула слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції, яка розпочала слідчі дії.

Зловмисником виявився місцевий мешканець 2000 року народження, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Встановлено, що хлопець орудував шваброю, якою трощив усе, що зустрічав на своїй дорозі. Наразі встановлюються повні мотиви злочину.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.