Мариуполю переданы шесть уникальных кованных скульптур

В Мариуполе, на масштабном художественном фестивале Приазовья «Простір мрій», прошла торжественная передача дизайнерских кованных скульптур громадам Мариуполя, Сартаны и Мангуша.

Десять скульптур были созданы по эскизам детей совместно с кузнецами из разных городов Украины. Около месяца мастера, под чутким руководством юных художников, воплощали их идеи в жизнь. На вручении творческие тандемы презентовали свои работы. Шесть из них переданы Мариуполю. После определения их будущего расположения скульптуры украсят парковые зоны города.

Гостей фестиваля ждала яркая праздничная программа. Желающие могли принять участие в коллективной росписи гигантской металлической скульптуры — «птица-рыба». На крытой площадке «Акварели» прошла выставка картин. Были представлены работы разных художественных направлений, картины молодых художников и даже рисунки детей.

Также были организованы мастер-классы по гончарному и кузнечному делу. Желающие могли собственноручно выковать сердце из метала или сделать керамический горшочек. Любители экстрима могли попробовать себя в стрельбе из лука и метании ножей. Для детей проходили импровизированные средневековые бои. С концертной программой в режиме «нон-стоп» выступали творческие коллективы Городских центров внешкольной работы.

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