Мастер-класс «Театр вокруг нас»

24 ноября в Мариуполе пройдет мастер-класс для любителей театра и профессионалов театрального искусства – «Театр вокруг нас». Возможно ли создать спектакль из обычных предметов, может ли какая-то вещь стать полноценным персонажем действа? Что подразумевает собой связь предмета, объекта и персонажа?

Участникам мастер-класса будет предложено на практике познакомиться со средствами выразительности театра предмета, проявить свою фантазию, отыскать действенный «текст», рассматривать необычные ракурсы, работать с формой и фактурой, использовать стереотипы и ломать их, искать иной способ мышления.

Научит создавать «Театр вокруг нас» харьковский режиссер и педагог Ирина Цыпина, основатель, художественный руководитель театра сценической анимации «Птах» (Харьков), режиссер-постановщик ТЗУ «Гомельский государственный театр кукол», соорганизатор Международного фестиваля театров кукол и иных форм сценической анимации «Анима». На ее счету более 20 постановок и участие во множестве международных конкурсов, фестивалей, смотров. Квалифицированный специалист в сфере театра неоднократно проводила мастер-классы разнообразной направленности во многих городах Украины и зарубежья, более 10 лет преподавала на кафедре мастерства актера и режиссуры театра анимации Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского.

«Театр вокруг нас» рассчитан на режиссеров, актеров, участников и руководителей аматорских коллективов и всех ценителей магии сцены. Участником может стать любой желающий, достигший 14 лет.

Длительность – 7 часов (с перерывом).

Место проведения: дворец культуры «Молодежный», ул. Харлампиевская, 17/25 (ориентир кинотеатра «Победа»).

Дата и время: 24 ноября (пятница), с 11.00 до 18.00.

Телефон для справок: 096-92-67-528, 066-899-47-97 – Антон Тельбизов, режиссер Народного театра «Театромания».