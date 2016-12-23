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Мастер-класс «В руках родилась елочка»

Опубликовано 24 Дек 2016

OЗима для многих из нас любимое и удивительное время года, а Новый год — один из лучших праздников. Дети очень любят зимние праздники и с нетерпением ждут их наступления.

В творческой мастерской «Разноцветный мир увлечений» детской библиотеки имени А.С. Пушкина продолжаются знакомства с интересными мастерицами-рукодельницами. В гостях творческой мастерской была мастер Hand Made Инна Игоревна Ширюкова, представитель общественной организации «Фонд благотворительности Приазовья».

Под руководством Инны Игоревны читатели делали новогодние открытки. Самую лучшую в мире открытку нельзя купить в магазине. Самая лучшая открытка — это та, которую делают своими руками, ведь накануне новогодних праздников просыпается желание творить своими руками невиданную красоту. А если еще к своей собственной фантазии подключить массу идей своих друзей… Ребята и взрослые дружно взялись за дело.

Получились чудесные открытки, которые участники встречи с радостью понесли своим любимым и дорогим родным!

Любовь Мануилова

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