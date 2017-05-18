Мать, которая выгоняла из дома собственного ребенка

Об этом правоохранителям рассказал сам мальчик во время посещения подучетных семей в Приморском районе Мариуполя. На момент проверки женщина находилась в состоянии опьянения. В отношении нее составлены административные материалы.

Всего на территории обслуживания сотрудников ювенальной превенции Приморского отделения полиции проживают 8 семей, требующих повышенного внимания со стороны полиции и районной власти. Большинство из них попало под определение семей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, из-за трудного материального положения. 11 детей регулярно видят на пороге своего дома членов комиссии.

Так, на днях было проверено 5 таких семей, в которых воспитывается 8 несовершеннолетних школьного возраста.

Во время визита по одному из адресов двери комиссии открыла 32-летняя жительница с явными признаками алкогольного опьянения. Она не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Чуть больше года назад горе-мать мальчика уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание сына. В беседе ребенок 2004 года рождения поделился с правоохранителями, что лишь несколько минут назад мать приказала ему собирать вещи и идти жить к отцу. Мужчина живет от семьи отдельно.

В отношении нее составлены административные материалы по ст.184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» КУоАП.

В других 4 семьях нарушений условий пребывания и воспитания несовершеннолетних не выявлено.