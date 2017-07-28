Матч Прем’єр-Ліги з футболу в Маріуполі пройшов у безпеці

Поліція Донеччини не допустила порушень громадського порядку під час футбольного поєдинку між командами «Маріуполь»-«Чорноморець» (Одеса). Інтелектуальне онлайн-спостереження, посилені наряди, бронепатрулі, кінологи та вибухотехніки – на забезпечення безпеки під час багатотисячного заходу у прифронтовому місті були задіяні максимальні сили поліції.

Матч третього туру Чемпіонату України з футболу у Прем’єр-Лізі відвідали близько 8 тисяч людей. Гра закінчилася з рахунком 3:0 на користь Маріуполя. Аби не допустити дестабілізації ситуації під час довгоочікуваного спортивного свята, за два дні до матчу поліцейськими було розгорнуто комплекс превентивних заходів.

Працівники обласного главку та маріупольської поліції були переведені на посилений режим несення служби. У заходах також були задіяні військовослужбовці Нацгвардії та військової служби правопорядку. Розстановку нарядів та інструктаж сил та засобів провів заступник начальника ГУНП в Донецькій області Сергій Матвійчук.

Напередодні гри стадіон, розташований у Кальміуському районі, поліцейськими було взято під охорону. Декілька разів поле та трибуни обстежували вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками на відсутність небезпечних предметів. Також протягом всього матчу собаки, спеціально натреновані на пошук зброї та вибухівки, патрулювали зовнішній периметр стадіону разом з пішими нарядами поліції.

На охорону правопорядку безпосередньо біля стадіону було задіяно понад 230 поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та військової служби правопорядку. Територію перекривали піші, автомобільні та велопатрулі, було задіяно квадрокоптер. Також посилені наряди патрулювали по всьому місту.

Вночі Маріуполь охороняли бронегрупи, до складу яких входять оперативні працівники, представники з безпеки дорожнього руху та спецпризначенці КОРДу. Їх основні завдання — виявлення підозрілих осіб, які можуть вчини теракт, зброї та вибухівки, які можуть бути нелегально провезені у місто.

Протягом всієї гри поліцейські контролювали правопорядок на стадіоні в режимі онлайн за допомогою 11 інтелектуальних камер, які були встановлені на період проведення матчу та підключені напряму до Єдиного аналітичного сервісного центру поліції.

Крім того, на три дні було посилено роботу на стоп-контролях. Для безпечного та комфортного проїзду громадян, а також недопущення провозу вибухонебезпечних предметів кількість поліцейських на блокпостах було збільшено. Також навкруги міста було створено додаткові мобільні блокпости, які здійснювали перевірки документів громадян та огляд транспорту.