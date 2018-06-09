Мати 12-річного хлопця цілу добу вважала, що її син знаходиться у свого батька

На лінію 102 звернулась місцева мешканка, з повідомленням про те, що зник її 12-річний син.

Батьки знаходяться в процесі розлучення, тому мешкають окремо. Вчора хлопець повідомив матері, що піде ночувати до батька. Коли жінка зателефонувала синові, він не відповідав на дзвінки. А від чоловіка вона дізналася, що хлопець навіть не приходив.

На пошуки дитини було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Приморського відділення поліції, чергуючи наряди та співробітників патрульної поліції. Правоохоронці опитали друзів та знайомих хлопця, опрацювали прилеглу територію та можливі місця його перебування.

Вже через пів години після звернення поліцейські відшукали хлопця на одній з місцевих вулиць. Як виявилося, школяр весь день провів на вулиці зі своїм другом.

Співробітники поліції провели з всіма членами родини профілактичну бесіду.

Відносно матері було складено адміністративний протокол за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).