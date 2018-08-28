Мати залишала голодних дітей без нагляду впродовж 5 годин

У Центральному районі по допомогу до поліції звернулися небайдужі мешканці, та повідомили, що їхня сусідка неналежним чином виховує малолітніх дітей, а саме, близько вечора жінка чергового разу пішла з дому та покинула дітей голодними.

За вказаною адресою прибули інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції. Поліцейські встановили, що 6-річний хлопчик та його 5-річна сестра самі залишилися вдома, також їм не було чого їсти, а їхня мати пішла з дому 5 годин тому.

Під час перевірки на належність умов проживання дітей, у будинку було виявлено бруд, антисанітарію та непридатні для проживання матеріально-побутові умови. Зі слів сусідів жінка зловживає алкогольними напоями, не працює та рідко буває вдома.

Близько опівночі жінка у стані алкогольного сп’яніння все ж таки повернулася додому.

Інспектори ювенальної превенції склали на мати протокол за ст. 184 ( Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські повідомили про проблемну сім’ю у соціальні служби, які будуть вирішувати питання про позбавлення жінки батьківських прав. Наразі дітей госпіталізовано до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

Співробітники ювенальної превенції роблять все, щоб уберегти неповнолітніх від життя в неналежних умовах. Батьки зобов’язані бути уважними та відповідальними, приділяти більше уваги своїм дітям та їхнім проблемам. Якщо подолати життєві труднощі самостійно не виходить, то потрібно звертатися за допомогою до фахівців.