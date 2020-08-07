Матір покинула дворічну доньку у дворі багатоповерхового будинку та пішла у своїх справах. Поки тривали пошуки жінки, про дитину піклувалися поліцейські у спеціально створеній для подібних випадків «зеленій кімнаті». Виявилося, що у дівчинки є 9-місячний братик, який також був позбавлений материнської уваги.

Днями до поліції звернулися мешканці багатоповерхівки у Лівобережному районі Маріуполя з повідомленням, що на дитячому майданчику перебуває дівчинка двох років без нагляду дорослих.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та інспектор ювенальної превенції. Опитавши сусідів, правоохоронці встановили, що дитину у дворі залишила її 23-річна матір.

Аби відволікти дівчинку, поки оперативники шукали матір, інспектор ювенальної превенції відвела її до поліцейської «зеленої кімнати». Дитина була слухняною, не плакала та відразу взялася за ляльок. Поліцейські нагодували її та весь час приділяли увагу.

Через декілька годин матір було розшукано. Жінка не переймалася місцезнаходженням дитини та її станом. Також поліція встановила, що вона виховує ще 9-місячного сина, який перебуває у бабусі-пенсіонерки.

Родичі відправили матір на обстеження до лікарні.

Наразі інспектор ювенальної превенції разом із службою у справах дітей вирішують подальшу долю братика та сестрички. На теперішній час малюки перебувають у лікарні.