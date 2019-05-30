Матір залишила дитину на зупинці, а сама лягла спати на лавочці

Замість того, щоб піклуватися про маленьку донечку, нетвереза жінка вирішила відпочити. 4-річна дівчинка сама гуляла вулицею, аж доки їй на допомогу не приїхали правоохоронці.

Близько 9 години вечора на лінію «102» зателефонував стурбований місцевий мешканець. Чоловік розповів, що на одній з зупинок громадського транспорту спить нетвереза жінка. Причиною для хвилювання стало те, що поруч із нетверезою знаходилася маленька дитина, якій на вигляд було не більше 4 рочків.

За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські. Як виявилося, жінка на яку вказали містяни і справді була у нетверезому стані та до того ж, прийшовши до тями вона почала лаятися на всіх оточуючих. У цей час поруч із горе-матір’ю знаходилася 4 річна дівчинка. Дитина знаходилася у занедбаному стані та потребувала уваги своєї матері, яка на жаль, не звертала на дитину уваги.

Маріупольчанку разом із дівчинкою було доставлено до Центрального відділу поліції. Інспектори ювенальної превенції доправили дитину до медичного закладу та одразу ж повідомили про виявлену родину у соціальну службу зі справ дітей.

Відносно горе-матері було складено адміністративні матеріали за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей», ст. 173. Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство» та за ч. 3 ст. 178. Кодексу України про адміністративні правопорушення «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді».