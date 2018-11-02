Матір залишила маленьку дитину п’яній подрузі

Жінка залишила 4-річну донечку зі своєю подругою, яка перебувала у алкогольному стані, та пішла у своїх справах.

На лінію 102 зателефонувала стурбована місцева мешканка та повідомила, що у дворі багатоповерхового будинку невідома жінка б’є маленьку дитину. На місце було спрямовано співробітників ювенальної превенції Центрального відділу поліції та патрульних поліцейських.

Правоохоронці поспілкувалися із свідками події та самою жінкою. Зі слів маріупольчанки, вона не била дитину, а намагалася її заспокоїти. Як виявилося, вранці дівчинка разом зі своєю матір’ю прибула до Маріуполя з Першотравневого району. Матір залишила доньку подрузі, а сама пішла у справах. За цей час дівчинка встигла засумувати за мамою та почала плакати.

Ювенальні поліцейські відвезли дитину до медичного закладу. Триває перевірка за інформацією про побиття дитини. Також з’ясувалося, що жінка, яка наглядала за дівчинкою, перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 ( Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також про сім’ю було повідомлено службу по справах дітей, сім’ї та молоді.