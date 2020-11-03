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Матір залишила однорічну дитину та зникла

Опубликовано 05 Ноя 2020

полицВчора, пізно ввечері,  4 листопада, до Центрального відділу поліції з маленьким хлопчиком на руках прийшла літня жінка, яка повідомила, що співмешканка її сина залишила дитину та зникла. Ювенальні поліцейські помістили малюка до лікарні та наразі встановлюють місцезнаходження його матері.

Зі слів маріупольчанки, її син та його співмешканка пішли вранці з  дому та залишили однорічну дитину. Їжі для малюка не було, додому так ніхто і не повертався.  Тому, вже ввечері, жінка прийшла просити допомоги до Центрального відділу поліції. Інспектори ювенальної превенції викликали швидку медичну допомогу, яка забрала дитину до лікарні.

На даний час проводяться заходи із встановлення місцезнаходження матері дитини.

Про дану подію повідомлені працівники служби у справах дітей.

Шановні громадяни, якщо вам відомо про факти неналежного виховання дітей, повідомте про це до поліції за номером 102. Це може зберегти життя дитини і змінити її майбутнє!

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