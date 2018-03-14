Майбутні поліцейські познайомились з вихованцями кінологічного центру

У гості до чотирилапих поліцейських завітали юні активісти з «Ліги майбутніх поліцейських».

Співробітники ювенальної превенції Приморського відділення поліції влаштували для представників маріупольської ланки «Ліга майбутніх поліцейських» екскурсію до кінологічного центру.

Діти познайомилися з собаками, які вже неодноразово доводили свою майстерність і вправність, рятували життя людей, допомагали поліцейським виявляти зброю, боєприпаси чи наркотики.

Нещодавно кінологічний центр відсвяткував свій перший день народження. Та незважаючи на це поліцейські собаки вилучили понад 20 кг вибухових речовин, 160 вибухових пристроїв, 10 тисяч набоїв та більше 30 одиниць зброї.

Наразі у центрі виховуються 19 службових собак, серед яких 7 спеціалізуються на слідовій роботі, 6 фахівців з пошуку зброї, боєприпасів та вибухівки, 2 – з наркотиків.

Чотирилапі поліцейські показали дітям свої професійні вміння відшукувати наркотики та зброю, а також зупиняти зловмисника.

Від екскурсії діти отримали багато позитивних емоцій, задавали питання, пестили та фотографувались з вихованцями «собачого штабу».