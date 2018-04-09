В Маріупольській міській історичній бібліотеці ім. М. Грушевського відбувся майстер-клас«Детские руки творят чудеса» для учнів шостого класу загальноосвітньої школи №26, який спрямований на розвиток творчого потенціалу, на прилучення до традицій українського народу, на відродження інтересу до історії і художньо-культурної спадщини.

Створення писанок має незвичайну чарівність, особливо для дітей.Вміння відчувати прекрасне треба в них розвивати. Ці рукотворні сувеніри створюють дійсно великодній настрій і нам, дорослим.

До світлого свята Великодня юннати створили колекцію великодніх сувенірів, виконаних з використанням атласних стрічок, намистин, бісеру.

Майстер-клас — це яскраво виражена форма учнівства. Саме у вчителя-майстра, можна набратися досвіду, найчастіше — шляхом прямого і коментованого показу.

Практичне заняття провела майстер Народного Клубу «Рушничок» Руднєва Ірина Володимирівна, щедро поділившись власними знаннями і навчивши присутніх певного аспекту свого ремесла.

Співробітники бібліотеки вітають своїх користувачів з великим світлим святом Пасхи. Нехай будинок кожного наповниться теплом і затишком. Будьте ласкаві і терпимі до своїх ближніх, любіть і бережіть тих, хто поруч.