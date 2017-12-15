Майстер-клас «Новорічний підсвічник»

До зустрічі Нового року залишилося зовсім небагато часу, а який Новий рік без свічок, а свічка без підсвічника? Умільці клубу «HAND MADE» Центральної бібліотеки ім. В.Г. Короленка вирішили терміново заповнити цю прогалину. Провести майстер-клас зі створення підсвічника запросили Лідію Роменську – великого знавця щодо плетіння з газетних трубочок. І робота закипіла …

Стилізовані під гілочки хвойних дерев створені рукодільницями новорічні підсвічники вийшли просто класними!

І не посвячена в деталі цього творчого процесу людина ніколи не здогадається, що «будиночок для свічки» зроблено з газетних трубочок. Нехай це залишиться маленькою новорічної таємницею … Happy New Year!

Майстер-клас пройшов в рамках реалізації проекту «MrpLife: Знайомимось, гуртуємось, розвіваємось» від Міжнародної організації з міграції в Україні. Завдяки МОМу бібліотекарі святково оформили приміщення для проведення майстер-класу новорічними кульками та прапорцями.