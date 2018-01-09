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Майстер-клас «Підкова» у музеї народного побуту

Опубликовано 10 Янв 2018

мк 13 января. подкова1. подкова1Українці святкують Новий рік за народним календарем 14 січня на свято Василя Великого – покровителя землеробства.Саме тому в цей день основною обрядовою дією було засівання осель зерном і щедрування з побажанням щастя членам сім’ї та розквіту господарства.

Найдавнішим оберегом, що захищає житло від напастей і привертає благодать, вважалася підкова. У самій оселі її вішали ріжками вгору для захисту домашнього вогнища та родини. Зовні, над дверима, підкову кріпили рогами вниз. У такому вигляді оберіг набував могутню силу захисту і охороняв житло від нападок нечисті.

13 січня об 11-00 музей народного побуту запрошує на майстер-клас з виготовлення символічного оберега «Підкова».

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