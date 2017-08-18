Майже 2 кілограми сухого листя конопель вилучено у мешканця Лівобережжя

В рамках проведення оперативно-профілактичної операції «Мак», дільничні офіцери Лівобережного відділення поліції виявили у 51-річного жителя незаконну висадку конопель та частину зібраного, проте не підготовленого до вживання врожаю. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

Отримавши інформацію про те, що житель Лівобережного району вирощує на своїй земельній ділянці нарковмісні рослини, маріупольські правоохоронці провели санкціонований обшук за вказаною адресою.

На території приватного домоволодіння в облаштованій теплиці було виявлено 24 кущі конопель. Всі рослини були доглянуті і знаходились під постійним поливом. Крім того, при обстеженні будинку зловмисника поліцейські вилучили близько 2 кілограмів не подрібненого сухого листя канабісу, а також пристрій для його паління.

Зловмисником виявився безробітний місцевий житель 1966 року народження, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Нарколюбитель пояснив, що самостійно висадив згубний наркотик для власних потреб.

Наразі з вилученим працюють експерти в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.310 «Незаконний посів снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 3 років позбавлення волі.