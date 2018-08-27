Майже 20 кущів конопель та 2 згортки з подрібленим канабісом

В ході оперативно-профілактичної операції «Мак» співробітники Лівобережного відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з місцевих мешканців вирощує вдома наркотичні речовини.

На місце виїхали дільничні офіцери та слідчо-оперативна група.

Під час проведення санкціонованого обшуку на господарській ділянці 53-річного чоловіка поліцейські виявили та вилучили майже 20 кущів конопель, а в прибудові будинку 2 згортки з подрібленими наркорослинами.

Все вилучене було направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.