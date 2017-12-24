Майже 400 одиниць піротехніки вилучили маріупольські поліцейські

Загальна сума вилученого складає майже 6500 гривень. За фактом складено адміністративний протокол.

В період новорічних свят у Маріуполі посилили контроль над продажем піротехнічних пристроїв.

Співробітники Центрального відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що на одному з ринків реалізують феєрверки та пітарди.

Для перевірки інформації на адресу з рейдом виїхали дільничні району.

Так, у ході оперативних заходів, поліцейські виявили точку продажу піротехніки та вилучили майже 400 одиниць товару вартістю більше 6500 гривень.

За фактом складено адміністративний матеріал ст.196-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правопорушникам загрожує штраф розміром від 595 до 1020 гривень з конфіскацією.