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Медпрацівник намагався захистити тварину та отримав тілесні ушкодження від її власника

Опубликовано 05 Май 2020

драворЛікарі швидкої медичної допомоги поверталася з виклику та побачили, як чоловік жорстоко поводиться із собакою. Зауваження фельдшера, що вийшов з машини, спровокувало конфлікт між ним та власником тварини.

Подія сталася 1 травня в Центральному районі міста. У результаті сварки медик отримав тілесні ушкодження. На місці події працював наряд поліції. Наразі поліцейські встановлюють обставини конфлікту.

За фактом правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Санкція статті предбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року. Триває досудове розслідування.

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