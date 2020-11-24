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Меморандум про співпрацю з Музеєм Голодомору: відкрито архіви

Опубликовано 26 Ноя 2020

127632801_409255776788259_5616282155156976051_nПро це сьогодні, 26 листопада, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 

Міністр наголосив, що МВС передало до Музею вже дві розсекречені оцифровані справи з архівів МВС, однак, робота буде системною і поступово до архіву Музею, коли він буде добудований, передадуть всі оригінали справ. За словами Арсена Аваков, співпраця з Музеєм – це можливість розповісти про злочин проти українського народу, назвати імена катів та реабілітувати несправедливо засуджених.

«Сьогодні ми підписуємо важливий документ  — Меморандум про співпрацю між Міністерством внутрішніх справ та Національним Музеєм Голодомору. В рамках співпраці МВС передасть до фондів Музею історичні кримінальні справи, які до цього часу зберігались в архівах. Зараз ми передаємо перші дві справи з Херсонської області. А після того, як буде добудований архів Музею, ми передамо всі оригінали документів», — сказав Арсен Аваков.

Міністр підкреслив, що розсекречені матеріали надходять до Музею в оцифрованому вигляді, щоб зробити їх доступними не лише для науковців, але й у відкритому доступі.
«Першу справу порушено за так званим «законом про 5 колосків». За спробу принести додому жменю зерна з колгоспного поля, громадянина Шляпін з Херсонської області був розкуркулений та засуджений до 10 років трудових таборів разом з дружиною та дітьми», зазначив очільник МВС. Друга справа, за словами міністра Арсена Авакова, відкрита за фактом канібалізму: «Доведені до божевілля голодні люди, вважалися злочинцями та каралися дуже суворо», — сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ підкреслив, що страшні справи 1932-1933 років, що є сторінками історії, ще раз підтверджують – радянський режим поступово знищував національну спільноту, після інтелігенції та духовенства перейшли до масового геноциду селян.

«За даними істориків, навесні 1933 року щохвилинно в Україні помирало 17 людей. Тисяча людей щогодини, 25 тисяч українців щодня. В моєму рідному Харкові вози проїжджали по місту, збирали тіла і ховали без імені. За спробу вижити і врятувати дітей, українців карали з усією строгістю режиму. Голодомор – це злочин, злочин, що немає терміну давності. Ми засуджуємо катів українського народу та пам’ятаємо про мільйони загублених душ», — сказав він.

Міністр підкреслив, що розсекречені матеріали надходять до Музею в оцифрованому вигляді, щоб зробити їх доступними не лише для науковців, але й у відкритому доступі.
«Першу справу порушено за так званим «законом про 5 колосків». За спробу принести додому жменю зерна з колгоспного поля, громадянина Шляпін з Херсонської області був розкуркулений та засуджений до 10 років трудових таборів разом з дружиною та дітьми», зазначив очільник МВС. Друга справа, за словами міністра Арсена Авакова, відкрита за фактом канібалізму: «Доведені до божевілля голодні люди, вважалися злочинцями та каралися дуже суворо», — сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ підкреслив, що страшні справи 1932-1933 років, що є сторінками історії, ще раз підтверджують – радянський режим поступово знищував національну спільноту, після інтелігенції та духовенства перейшли до масового геноциду селян.

«За даними істориків, навесні 1933 року щохвилинно в Україні помирало 17 людей. Тисяча людей щогодини, 25 тисяч українців щодня. В моєму рідному Харкові вози проїжджали по місту, збирали тіла і ховали без імені. За спробу вижити і врятувати дітей, українців карали з усією строгістю режиму. Голодомор – це злочин, злочин, що немає терміну давності. Ми засуджуємо катів українського народу та пам’ятаємо про мільйони загублених душ», — сказав він.

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