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Мешканець ховав у квартирі гранату, порох та набої

Опубликовано 28 Янв 2018

6LdiywqJУ Маріуполі поліцейські навідалися до 41-річного місцевого мешканця, який, за оперативною інформацією, ховає боєприпаси.

У квартирі в Центральному районі вилучено гранату Ф-1, близько 150 г пороху, кулеметну стрічку, 100 набоїв, пневматичну гвинтівку, приладдя (цівку) для стрільби з вогнепальної зброї, ножі та газовий балон.

За словами чоловіка, житло він орендує і все це знайшов, коли в’їхав в оселю. А залишив собі вибухонебезпечні предмети, бо «захоплюється» зброєю.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, що, відповідно до ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України, громадяни, які добровільно здадуть правоохоронцям зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняються від кримінальної відповідальності.

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