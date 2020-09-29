Мешканка створила приватний порноканал

Мешканка Маріуполя створила приватний канал в одному з месенджерів мережі інтернет. Підписка на закритий ресурс з фото- та відеоматеріалами порнографічного характеру коштувала 350 гривень на місяць, за окрему платню користувачам пропонувався відео-чат. Припинили незаконну діяльність співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з місцевими слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури.

Над документуванням протиправної діяльності 23-річної зловмисниці поліцейські працювали упродовж п’яти місяців.

Правоохоронці встановили, що жінка, використовуючи інтернет ресурси, знайомилася з чоловіками та пропонувала оформити підписку на закритий канал, де розміщувала особисті фото та відео порнографічного вмісту. Щомісячна плата користувача ресурсу ставила 350 гривень. Ще за 50 доларів США дівчина пропонувала послугу відео-чату.

Наразі слідчі встановили, що підозрювана продавала свій контент інтернет-користувачам з Європи та РФ та причетна до 57 епізодів.

Зібравши необхідну доказову базу злочинної діяльності, за ухвалою суду правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігурантки. Вилучено: комп’ютерну техніку та телефон з відеофайлами порноканалу, флешкарти та банківські картки, які безпосередньо використовувалися в ході діяльності приватного каналу.

Все вилучене спрямовано на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2, 3 ст.301 Кримінального кодексу України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.