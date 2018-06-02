Последние новости

Мешканці багатоповерхівок приєднуються до проекту «Безпечний будинок»

Опубликовано 04 Июн 2018

2_6605Комплекс заходів, які успішно працювали в кількох країнах, знайшли свою підтримку у маріупольців. Мешканці вже змогли відчути переваги проекту «Безпечний будинку» — злочинність на подвір’ях міста значно знизилася. 

На сьогодні в Маріуполі вже встановлено 169 камер відеоспостереження на 101 багатоповерхівці, крім того 16 камер розміщені на 8 навчальних закладах. Для забезпечення правопорядку на будівлях встановлені спеціальні таблички, на яких вказано, що у дворі діє програма «Безпечний будинок».

Головною метою цього проекту є забезпечення громадського порядку, зменшення правопорушень та забезпечення безпеки власного майна мешканців міста.

«Ми зібрали нараду з усього двору, де я розповіла сусідам про всі переваги встановлення відеокамер спостереження та співпраці з «Безпечним будинком». Порадившись, ми вирішили невідкладно скористатись наданими послугами і встановили 4 відеокамери у дворі, до яких маємо доступ ми та поліцейський відділ», — розповіла голова будинку (ОСББ) Галина.

Завдяки відеокамерам, які розміщені у цьому подвір’ї, було затримано зловмисників, які намагалися вкрасти майно трьох мешканців будинку.

«Ми дуже раді, я всім бажаю співпрацювати з проектом «Безпечний будинок» і тоді ви побачите, що у вашому дворі стало значно спокійніше, безпечніше та чистіше»  — поділилась Галина.

Похожие сообщения

Поліцейські затримали викрадача кабельно-провідникової продукції

Опубликовано 04 Июн 2018

У Волновасі за фактом самогубства підозрюваного розпочато перевірку

Опубликовано 04 Июн 2018

Выставка детских рисунков «Веселая палитра»

Опубликовано 01 Июн 2018

Поліцейські розповіли про себе мовою жестів

Опубликовано 01 Июн 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-