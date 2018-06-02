Мешканці багатоповерхівок приєднуються до проекту «Безпечний будинок»

Комплекс заходів, які успішно працювали в кількох країнах, знайшли свою підтримку у маріупольців. Мешканці вже змогли відчути переваги проекту «Безпечний будинку» — злочинність на подвір’ях міста значно знизилася.

На сьогодні в Маріуполі вже встановлено 169 камер відеоспостереження на 101 багатоповерхівці, крім того 16 камер розміщені на 8 навчальних закладах. Для забезпечення правопорядку на будівлях встановлені спеціальні таблички, на яких вказано, що у дворі діє програма «Безпечний будинок».

Головною метою цього проекту є забезпечення громадського порядку, зменшення правопорушень та забезпечення безпеки власного майна мешканців міста.

«Ми зібрали нараду з усього двору, де я розповіла сусідам про всі переваги встановлення відеокамер спостереження та співпраці з «Безпечним будинком». Порадившись, ми вирішили невідкладно скористатись наданими послугами і встановили 4 відеокамери у дворі, до яких маємо доступ ми та поліцейський відділ», — розповіла голова будинку (ОСББ) Галина.

Завдяки відеокамерам, які розміщені у цьому подвір’ї, було затримано зловмисників, які намагалися вкрасти майно трьох мешканців будинку.

«Ми дуже раді, я всім бажаю співпрацювати з проектом «Безпечний будинок» і тоді ви побачите, що у вашому дворі стало значно спокійніше, безпечніше та чистіше» — поділилась Галина.