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Метамфетамін та екстазі вилучили у пасажира автобуса

Опубликовано 29 Ноя 2017

Мариуполь наркотики автовокзал 29.11.17На автовокзалі в Маріуполі затримали 21-річного чоловіка, який хотів провезти із собою в сусідню область наркотичні препарати.

В ході спецзаходів, направлених на протидію наркозлочинам, на території автовокзалу несуть службу співробітники Центрального відділу поліції.

Поліцейські зупинили пасажира автобуса для перевірки документів.

Ним виявився мешканець іншої області, який їхав до рідних у місто Бердянськ. У сумці зловмисник хотів провезти пакетик з білим порошком і таблетку коричневого кольору.

Чоловік зізнався, що вилучені речовини є наркотичними, і що він хотів їх використати в особистих цілях.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) . Санкція статі передбачає до 3 років позбавлення волі.

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