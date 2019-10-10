Во Дворце культуры «Молодежный» проходит Международная фотовыставка «Мир глазами женщин». На ней представлены более 70 картин женщин-фотохудожниц из 12 стран мира. Фотогалерея уже презентовалась в Израиле и Белоруссии, а в Мариуполе будет открыта до 20 октября.

Представлены на выставке работы и мариупольских фотохудожниц в абсолютно разных жанрах: портреты, пейзажи, туристические и стрит-фотографии. Трогательная непосредственность детских лиц, женские образы, бытовые сцены — разнообразие и красота окружающего нас мира глазами женщин.

Международная фотовыставка организована активистами израильского фотоклуба «Цафон». В Мариуполе проходит при поддержке Мариупольского народного фотоклуба «Берег».

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